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الثني يبحث أوضاع شبكة الاتصالات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سالم عبد الله.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحث أوضاع شبكة الاتصالات، ومناقشة آخر التطورات في الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وكيفية توفير كافة السبل لضمان سير العمل على أكمل وجه.
كما اطلع الثني على أوضاع الشبكة العامة للاتصالات وأبرز المشاكل التي واجهتها خلال الأيام الماضية وآليات تداركها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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