عمليات المنطقة الغربية تطالب بالتبليغ عن استغلال العقارات كمخازن للأسلحة

طالبت مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة، كافة المؤسسات والشركات والمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري والعاجل عن تواجد مخازن للذخيرة بمقراتهم أو منازلهم.

مجموعة عمليات المنطقة الغربية وفي بلاغ نشره الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، حذرت الجهات المذكورة من أنه في حال عدم الإبلاغ عن تخزين الذخائر، فسيتحمل صاحب العقار المسؤولية القانونية التامة لعدم قيامه بالتبليغ.

كما نشرت مجموعة عمليات المنطقة الغربية أرقام الهواتف التي يمكن للمواطنين والمؤسسات الاتصال بها من أجل التبليغ.

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