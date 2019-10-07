مجلس النواب يشكل لجنة للتحقيق في ماورد عن رئيس الحكومة المؤقتة بشأن نواب الجنوب

ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب قد استأنف اليوم جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

المتحدث الرسمي قال وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس إن مجلس النواب قد ناقش في جلسته تعديل قانون الجامعات وبعد مناقشة هذا البند تم إقراره حسب التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات.

وكشف عن أنه تم في جلسة اليوم مناقشة مسألة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس الوزراء حول الجنوب وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والاتهامات التي وردت به.

ونوّه إلى أنه تم خلال الجلس تأييد خطاب رئيس مجلس النواب حول موقف المجلس من الأوضاع في ليبيا والذي سيوجه لعدد من المؤسسات الدولية.

كما طالب المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهم الخاصة بأعضاء مجلس النواب لمراجعة ما ورد بها وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة المؤقتة للمسائلة حول ما ورد في هذه التقارير وبذلك علقت الجلسة>

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