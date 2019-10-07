الثني يبحث مع الطبلقي عدد من المواضيع الخدمية في مدينة بنغازي

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين عدد من المواضيع الخدمية وذلك خلال اجتماع مع عضو مجلس النواب عن بنغازي عائشة الطبلقي.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مشكلة مساكن النازحين وكيفية توفير عدد 5000 وحدة سكنية لكافة النازحين جراء الحرب على الإرهاب.

كما بحث ملف التعيينات بالمناطق حيث أكد الثني على ضرورة أن تأتي الملفات عن طريق مكاتب العمل بالمناطق، مشيراً إلى أن هذه الملفات سيتم تضمينها في القرار القادم.



واستعرضت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي خلال الاجتماع مشروع إنشاء مصنع للحياكة ومشروع إنشاء مصفاة طبرق التي سوف توفر ما يقارب 300000 برميل محروقات يومياً.

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