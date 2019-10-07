بعد سيطرة اللواء التاسع “الجمهورية” بالداوون يفتح أبوابه

وقام مصرف الجمهورية في منطقة الداوون ترهونة بعد سيطرة قوات اللواء التاسع عليه بتوزيع السيولة النقدية البالغة 100 ألف دينار بتحديد سقف السحب بـ 1000 دينار لكل مواطن.

وذكر مدير المصرف بفرع الداوون مصباح الفرجاني أنه قد وصلت 500 ألف دينار اليوم و500 ألف دينار قبل يومين مؤكدا سير العمل بسلاسة بالتعاون بين المواطنين والموظفين تحت تأمين من قبل جهاز الدعم المركزي ترهونة

وأرهقت التحديات الكثيرة التي تعصف بالبلاد المواطنين وتسببت بأرقهم حول كيفية التعايش في ظل الظروف الاقتصادية المنهكة، لكن معاودة نهوض المصرف خير دليل على قدرته على مواجهة التحديات في سبيل خدمة المواطن.

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