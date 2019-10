أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق ، أن مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الفترة المقبلة حول ليبيا خاص بالأطراف الدولية فقط، مشيراً إلى أن الأطراف الليبية غير مدعوة إليه.

وأضاف بلحيق، في تصريحات صحفية له ، “مؤتمر برلين حول ليبيا خاص بالأطراف الدولية والأطراف الليبية ليست مدعوة إليه”.

