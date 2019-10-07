وافق رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة أزمة لمتابعة مشاريع طبرق ووضع حلول نهائية لأزمة المياه، وحسم أمر مرتبات الشركات العامة وشركة التحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق الصالحين عبد النبي، في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع منها مشروع تنفيذ توصيل خط النهر الصناعي (اجدابيا – طبرق)، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع في القريب العاجل.

كما ناقش الاجتماع موضوع تنفيذ مصفاة طبرق الجديدة، في حين وافق الثني على إنشاء فرع لأكاديمية الدراسات العليا، وإضافة ملحق للمعينين بالبلدية.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه منفذ امساعد البري وكيفية توفير كافة الاحتياجات لضمان سير العمل على أكمل وجه.

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