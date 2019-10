أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، أن ” المملكة الأردنية تهتم بحل الأزمة الليبية كجزء من الأزمات التي من الضروري حلها في المنطقة”.

وأضاف الصفدي، في تصريحات له، أن ” الحرب في ليبيا يجب أن تنتهي ويجب الوصول إلى حل يضمن عدم انتشار الإرهاب في المنطقة”.

وأوضح، أن الأردن يعمل ضمن الجهود الدولية للوصول إلى حل لأزمة ليبيا.

The post الأردن تطالب بإنهاء الحرب في ليبيا وضمان عدم انتشار الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية