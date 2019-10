وكيل “داخلية الوفاق” يلتقي المنسق العام لبرنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد “خالد مازن” ظهر اليوم الاثنين بالمنسق العام لبرنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور “نبيل أبو عامر”.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة الجهود والمشاريع والبرامج التي يشرف على تنفيذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأوضح الوكيل الأهمية التي توليها وزارة الداخلية لتوظيف كافة السبل المتاحة لتطوير قدرات العديد من مكونات الوزارة, وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والمخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك الإرهاب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد العديد من المقترحات التطورية الدافعة والرامية إلى الرفع من مستوي الأداء الأمني.

