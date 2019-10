استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري “نوربرت روتجن” رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج الألماني.

ومن جانبه، ثمن المسئول الألماني مستوى العلاقات بين القاهرة وبرلين، مرحباً بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. كما أشاد “روتجن” بدور مصر في الشرق الأوسط ومواقفها المتوازنة كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي، حيث اهتم بالاستماع إلى شرح الوزير شكري لأهم ملامح الرؤية المصرية إزاء الملفات والتحديات المختلفة بالمنطقة، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن تطورات الأوضاع في منطقة الخليج.

The post “شكري” يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج الألماني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية