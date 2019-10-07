بحث تعاون بين هيأة الاتصالات والمعلوماتية وبلدية بنغازي

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية المهندس سالم عبد الله محمد.

هذا وتم خلال اللقاء الذي أقيم بمقر ديوان البلدية أمس الأحد، مُناقشة عمل الهيأة في بلدية بنغازي، والجهود المبذولة من قبل الهيأة وشركات الاتصالات التابعة لها.

واستعراض رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سالم عبد الله محمد، خُطط تطوير قطاع الاتصالات الموضوعة من قبل الهيأة، بالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها الهيأة والشركات التابعة لها، والتي تقع تحت بند المسؤولية الاجتماعية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة وضع آلية تنسيق مشترك بين الهيأة والبلدية، في هذا الشأن حتى تتحقق الاستفادة المطلوبة التي تستجيب للاحتياجات الفعّلية، بما يخدم المصلحة العامة. (وال – بنغازي) م ك/ ر ت

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