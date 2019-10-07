الإعداد لمؤتمر يعنى بمعالجة ارتفاع نسبة حوادث السير في ليبيا

قال عضو مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة عوض العدولي، إن المكتب الأمني يعد لمؤتمر لمعالجة ارتفاع نسبة حوادث السير.

وأرجع العدولي في تصريح لقناة ليبيا ارتفاع نسبة حوادث السير في الآونة الأخيرة، إلى عدة عوامل، منها المواطن والكثافة السكانية وغياب الوعي المروري ومشاكل الطرق.

ونوه بأن مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية يعمل على توعية وسلامة المواطن، من خلال البرامج الإعلامية التوعوية المختلفة.

وفي سياق ذي صلة، قام قسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي والمرور والتراخيص بنغازي، بإغلاق التحويلات العشوائية على طول الطريق السريع، للحد من حوادث السير، بتعليمات من مدير الأمن العميد عادل عبد العزيز.

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