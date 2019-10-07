صيانة طريق الشوك ببلدية ين زارة

قام الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق وعضو لجنة الطوارئ محمد هيثم عيسى بتفقد مشروع تنفيذ وصيانة طريق الشوك ببلدية عين زارة، الذي جرى الاتفاق على تنفيذه ضمن بنود العقد المبرم مع الشركة المنفذة لمشروع صيانة مطابع التوجيه المعنوي سابقًا لتحويرها كمخازن لجهاز الإمداد الطبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة اتفق مع الشركة المنفذة على تضمين صيانة الطريق ضمن العقد المبرم نظرًا لأهميتها في الوصول إلى العديد من المرافق الصحية الحيوية كوزارة الصحة ومخازن جهاز الإمداد الطبي الجديدة ومستشفى طرابلس الجامعي والمركز الوطني لعلاج السكر والغدد الصماء وجامعة طرابلس.

وبينت الوزارة أن الطريق الرابطة بين وزارة الصحة ومخازن الإمداد الطبي والمركز الوطني لعلاج السكر والغدد الصماء من حفر وتصدعات تنتشر على مسافات طويلة وهي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة مستعملي هذه الطريق.

وحول تحوير مبنى مطابع التوجيه المعنوي (سابقًا) بطريق الشوك لمخازن خاصة بجهاز الإمداد الطبي، بدلًا عن المخازن الحالية أصدر الوكيل العام في مارس الماضي قرارًا يقضي بتشكيل لجنة حصر كافة الموجودات بمطابع التوجيه وتهيئة الموقع تمهيداً لصيانته وتحويره.

ووفقًا للقرار تمارس اللجنة مهامها بالتنسيق مع مكتب رئيس المجلس الرئاسي ومكتب القائد الأعلى للجيش.

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