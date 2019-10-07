الكهرباء والتعليم تستعدان لإطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك الطاقة

عقدت الشركة العامة للكهرباء ووزارة التعليم اجتماعا اليوم الاثنين استعدادًا لانطلاق الحملة التوعوية لترشيد استهلاك الكهرباء وزرع ثقافة مفهوم الترشيد لطلاب المدارس لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه شارك في الاجتماع مساعد المدير التنفيذي لشئون الخدمات المساندة عضو مكتب الإعلام بوزارة التعليم ومدير دائرة الاعلام بالشركة العامة للكهرباء.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات لانطلاق الحملة الاعلامية التوعوية لبعض المدارس المستهدفة بمدينة طرابلس كمرحلة أولى كما تناول الاجتماع تكثيف الاجتماعات والاتصالات من أجل الاعداد الجيد للحملة من ناحية المشاركين والمواد العلمية والتقنيات المستعملة.

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