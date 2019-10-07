بليحق: الأطراف الليبية غير مدعوة لمؤتمر برلين

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مؤتمر برلين المرتقب بشأن ليبيا خاص بالدول والجهات المعنية بالأزمة الليبية، مضيفا أن الأطراف الليبية لن تكون مدعوة لحضوره.

وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر برلين بخصوص ليبيا، أنه لن يكون هناك اجتماع قمة ما لم يتم الاتفاق على ما سيحدث بعد القمة.

وقال دبلوماسي غربي لقناة “218”، أمس الأحد، إن ألمانيا تحاول عدم الوقوع في أخطاء اجتماعي باريس وباليرمو.

وكانت المستشارة الألمانية أكدت عزم بلادها عقد لقاء دولي من أجل استقرار ليبيا الذي وصفته بــ”المهم لمستقبل المنطقة”، داعية إلى ضرورة توحيد موقف أوروبي بشأن الأزمة الليبية.

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