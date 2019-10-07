فيديو| “مجلس النواب” يطالب “الرقابة الإدارية” و”ديوان المحاسبة” بتقديم تقاريرهم استعدادا لمساءلة الحكومة المؤقتة

طبرق-العنوان

استأنف مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب قد ناقش في جلسة اليوم تعديل قانون الجامعات ليتم إقراره حسب التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف بليحق بأنه تم في كذلك مناقشة مسألة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس الوزراء حول الجنوب الليبي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والاتهامات التي وردت به.

وأوضح بليحق أن الجلسة أيدت خطاب رئيس مجلس النواب حول موقف المجلس من الأوضاع في ليبيا والذي سيوجه لعدد من المؤسسات الدولية.

كما طالب المجلس رئيس هيأة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهم الخاصة بأعضاء مجلس النواب لمراجعة ما ورد بها وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة للمساءلة حول ما ورد في هذه التقارير وبذلك علقت الجلسة.

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