تصاعد أعمدة الدخان في طريق المطار.. ومصادر تشير لاقتراب المواجهات من خزانات النفط

افادت مصادر محلية أن أعمدة الدخان تتصاعد في سماء محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وقال شهود عيان أن يرجح أن يكون ناجماً عن احتدام المواجهات بين قوات الجيش الوطني وقوات “حكومة الوفاق”، قرب خزانات النفط بطريق المطار، جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، أكدت فرار ما تبقى من مجموعات قوات الوفاق في محور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، وتمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني، من التقدم في محور العزيزية، وبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم.

كما شهدت منطقة ورشفانة صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات المسلحة، أثناء تقدم قوات الجيش باتجاه العزيزية، وتعرض قوات الوفاق لخسائر كبيرة في العتاد والارواح.

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