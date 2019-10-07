السفارة الأمريكية تستنكر الغارة الجوية على نادي الفروسية بجنزور

أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن استنكارها للغارة الجوية التي استهدفت نادي الفروسية بجنزور يوم أمس الاحد.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها تشجب “التصعيد الأخير في أعمال العنف والهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الغارة الجوية التي .. نسبتها الأمم المتحدة إلى الجيش الوطني الليبي، على نادي الفروسية في جنزور والتي أدّت إلى إصابة أطفال أبرياء في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”.

وأكدت السفارة على التزام الولايات المتحدة “بالعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع وتوفير فرصة لكي يستعيد جميع الليبيين حياتهم الطبيعية”.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد أن القوات الجوية تحدد اهدافها بدقة عالية وبموجب واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية نافيا أن يكون سلاح الجو التابع للجيش نفذ أي ضربات جوية قرب “القرية السياحية أويا” متهما قوات الوفاق بالتورط في الأمر لالصاق التهمة في الجيش.

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