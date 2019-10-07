استكمال المرحلة الأخيرة من تحديث شبكة الكهرباء ببلدية البريقة الأسبوع المقبل

توقعت المؤسسة الوطنية للنفط أن يجري الانتهاء من أعمال تحديث شبكة الكهرباء في بلدية البريقة خلال الأسبوع المقبل، منوهة إلى أن مشروع تجديد الشبكة في البلدية دخل مرحلته الأخيرة بمنطقة خور أوقيدة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اليوم الإثنين «يشكل مشروع تجديد شبكة الكهرباء في منطقة خور أوقيدة التابعة لبلدية البريقة المرحلة الأخيرة في أحد المشاريع التى يتضمنها برنامج تنمية مستدامة متكامل برعاية المؤسسة الوطنية للنفط».

وأضافت أنه «من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تحديث شبكة الكهرباء في هذه المنطقة الأسبوع المقبل»، موضحا أن المشروع «يأتي بعد تسليم سلسلة من المشاريع المماثلة، ضمت توصيل المياه إلى حي بوشريشر، ومد خط مياه أحياء الشطوط والإسكان – بشر، ومد خط الكهرباء لحي خديجة وتوصيل شبكة الكهرباء العامة إلى حي العرقوب».

وأشارت البيان إلى أن برنامج التنمية المستدامة المتكامل الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للنفط «سيساهم في تعزيز أمن المياه والطاقة وإيصالها إلى المجتمعات المحلية بتكلفة تقديرية تجاوزت 5.6 مليون دينار».

وقام عميد بلدية البريقة ناصر عطية بوخمادة بمعاينة هذا المشروع في الأول من أكتوبر الجاري، وعبر عن شكره لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على المشاركة الفعالة للمؤسسة في تعزيز التنمية المستدامة داخل البلدية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا