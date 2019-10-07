دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سيّر العملية التعليمية مع وزير التعليم

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، سيّر العملية التعليمية.

هذا وبحث دولة الرئيس خلال اجتماع عقده مع معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب الاتفاق على موعد لتكريم أوائل طلبة شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط.

واستعرض معالي وزير التعليم، افتتاح بعض المشاريع التشغيلية في جامعة بنغازي، ومتابعة بعض مشاريع بلدية الكفرة. (وال- بنغازي) ر ت

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