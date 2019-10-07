دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية المرج مع عضو مجلس النواب عن البلدية

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، احتياجات بلدية المرج.

هذا وناقش دولة الرئيس خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الدكتورة سلطنة المسماري، سيّر عمل بعض المشاريع في البلدية، وآليات وضع السُبل الكفيلة بحلحلة العراقيل التي تحول دون استكمالها.

كما ناقش دولة الرئيس، المشاكل والعراقيل التي تُواجه مركز علاج وتشخيص مرض السكري والغدد الصماء بالمرج، وكيفية تذليلها. (وال- بنغازي) ر ت

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