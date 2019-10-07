الثني يعقد سلسلة اجتماعات مع برلمانيين ووزراء

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سلسلة اجتماعات مع برلمانيين ووزراء ومديري إدارات ورؤساء هيئات لبحث قضايا خدمية.

وكانت أولى اللقاءات مع رئيس مصلحة الطيران المدني عبد الحميد البرعصي، لمناقشة سبل تذليل الصعاب التي تواجه المصلحة لتسهيل الملاحة الجوية.

ثاني الاجتماعات كان مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد ارتيمة لطرح مستجدات شحنات الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية التي وصلت ميناء بنغازي البحري.

كما كان للثني لقاء مع عضو مجلس النواب عن بنغازي عائشة الطبلقي وبحث معها عددا من المواضيع الخدمية ومنها مشكلة مساكن النازحين وكيفية توفير عدد خمس آلاف وحدة سكنية لكافة النازحين جراء الحرب على الإرهاب.

كما بحث الثني احتياجات بلدية المرج مع عضو البرلمان عن الدائرة الدكتورة سلطنة المسماري التي ناقش معها سير عمل بعض المشاريع في البلدية وآليات وضع السبل الكفيلة بحلحلة العراقيل التي تحول دون استكمالها.

وحول سير العملية التعليمية كان الاجتماع مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، وبحث الاجتماع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي.

ولمتابعة وضع شبكة الاتصالات، كانت خاتمة الاجتماعات مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سالم عبد الله.

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