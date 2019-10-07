دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث عددًا من المواضيع الخدمية مع عضو مجلس النواب عن بنغازي

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، عددًا من المواضيع الخدمية.

هذا وناقش دولة الرئيس خلال اجتماع مع عضو مجلس النواب عن بنغازي السيدة عائشة الطبلقي، مشكلة مساكن النازحين، وكيفية توفير عدد “5000” وحدة سكنية، لكافة النازحين جرّاء الحرب على الإرهاب.

كما بحث دولة الرئيس ملف التعيينات بالمناطق، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تأتي الملفات عن طريق مكاتب العمل بالمناطق.

وأشار دولته إلى أن هذه الملفات، سيتم تضمينها في القرار القادم.

وبدورها، استعرضت عضو مجلس النواب السيدة عائشة الطبلقي، مشروع إنشاء مصنع للحياكة، ومشروع إنشاء مُصفاة طبرق التي ستُوفر ما يقارب 300000 برميل محروقات يوميًا. (وال- بنغازي) ر ت

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