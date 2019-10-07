“النواب” يحقق بتصريحات الثني عن نواب الجنوب

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق في تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني التي اتهم فيها نواب الجنوب بالاستيلاء على الأموال المخصصة للمشاريع.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن النواب قرروا أيضا في جلسة الاثنين تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب.

وقال الثني في تصريحات تلفزيونية إن نواب الجنوب لا يمثلون مناطقهم، مؤكدا أن لجنة الأزمة التي تشكلت برئاسة مصطفى قنونو حصلت على 30 مليون دينار تم تخصيصها لمشاريع وزعت بينهم، ليتفق الأعضاء على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب.

وفي السياق دعا المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء عبد السلام الحاسي ومكتب التدقيق إلى الإسراع في تقديم نسخ من تقاريرهم عن النواب لمراجعة المحتويات قبل استدعاء الحكومة المؤقتة لتكون مسؤولة عما ورد في هذه التقارير.

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