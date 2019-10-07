الزائدي: طرد ثورة الفاتح للإيطاليين فعل يستحق التبجيل

سلط منسق الحركة الوطنية الليبية للشؤون السياسية مصطفى الزائدي الضوء على ذكرى إجلاء المتوطنين الإيطاليين عن ليبيا.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “يقول قائلهم ادعاء وتبجحا بلا خجل، إن الملك الصالح هو صاحب الفضل في إجلاء القواعد الأجنبية واستعادة الأملاك من الطليان لو صح ذلك لماذا لا يحيون ذكراها؟ بل يمعنون في محاولات طمسها من الذاكرة الليبية؟”.

وتساءل الزائدي “في الأساس هل كان يخطر ببالهم مجرد التفكير في طرد المستوطنين الفاشيست؟” مضيفا “سؤال إجابته عند الجيل الذي عاصر تلك الحقبة” مردفا “لو كان طرد الطليان هو الفعل الوحيد لثورة الفاتح، لاستحقت الإكبار والتبجيل إلى الأبد” .

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