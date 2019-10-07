(شاهد الصور) القائد العام يلتقي أمراء محاور القتال بالعاصمة طرابلس

الرجمة-العنوان

التقى القائد العام للقيادة العامة للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، بأمراء محاور القتال بالعاصمة طرابلس؛ وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات.

ووفقا لمكتب الإعلام بالقيادة العامة أوصى القائد العام باستمرارية الانضباط العسكري داخل المؤسسة العسكرية.

وجدّد القائد العام تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم، وأيضاً الحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية.

وكان قد أشرف القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بشكل مباشر على تنفيذ العمليات العسكرية الأرضية والجوية في مختلف المواقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية