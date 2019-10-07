الحكومة المؤقتة تسلم آليات لوزارة العدل والشركة العامة للمياه

حضر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم، مراسم تسليم عدد من السيارات والآليات، لصالح وزارة العدل والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي.

وحضر مراسم التسليم التي جرت في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، كل من وزير العدل، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ومدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

ووفق الحكومة، فقد تضمنت الآليات المسلمة لوزارة العدل عددا من السيارات الخدمية اللازمة لتشغيل الوزارة، كما شملت عددا من آليات شفط المياه، في إطار الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

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