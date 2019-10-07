الثني يبحث تنفيذ عدد من المشاريع الهامة بمدينة طبرق

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين عضو مجلس النواب عن بلدية طبرق الصالحين عبد النبي لبحث مشاريع الحكومة في البلدية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحث مشروع تنفيذ توصيل خط النهر الصناعي (اجدابيا – طبرق) ووضع حجر الاساس لهذا المشروع في القريب العاجل كما ناقش الاجتماع موضوع تنفيذ مصفاة طبرق الجديدة كما تطرق الاجتماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه منفذ امساعد البري وكيفية توفير كافة الاحتياجات لضمان سير العمل على أكمل وجه.

ووافق الثني على إنشاء فرع لأكاديمية الدراسات العليا، وإضافة ملحق للمعينين بالبلدية كما وافق على تشكيل لجنة أزمة لمتابعة مشاريع طبرق وكيفية وضع الحلول النهائية لأزمة المياه ووضع الحلول لمرتبات الشركات العامة وشركة التحلية

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