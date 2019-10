التقى القائد العام للجيش المُشير خليفة حفتر ؛ بأمراء محاور العاصمة ” طرابلس ” وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية .

وطالب حفتر باستمرارية الانضباط العسكري داخل المؤسسة ، وحماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم ، وأيضاً الحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية.

