المشير حفتر يجتمع بأمراء محاور العاصمة طرابلس بمقر القيادة العامة في الرجمة

ليبيا – إلتقى القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر ، بمقر القيادة العامة في الرجمة اليوم الاثنين بأمراء محاور العاصمة طرابلس وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات .
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المشير حفتر أوصى بحسب مكتب إعلام القيادة العامة بإستمرارية الإنضباط العسكري داخل المؤسسة ، مجدداً تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم .
كما شدد اقائد العام خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية.
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