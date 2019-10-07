اخبار ليبيا الان

المشير حفتر يجتمع بأمراء محاور العاصمة طرابلس بمقر القيادة العامة في الرجمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إلتقى القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر ، بمقر القيادة العامة في الرجمة اليوم الاثنين بأمراء محاور العاصمة طرابلس وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات .
اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.
المشير حفتر أوصى بحسب مكتب إعلام القيادة العامة بإستمرارية الإنضباط العسكري داخل المؤسسة ، مجدداً تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم .
 
كما شدد اقائد العام خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك