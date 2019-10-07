فيديو| للحد من حوادث السير.. “مديرية أمن بنغازي” تغلق الفتحات العشوائية بالطريق السريع

بنغازي-العنوان

أغلقت مديرية أمن بنغازي جميع الفتحات العشوائية في الطريق السريع؛ للحد من حوادث السير التي تزايد الفترة الأخيرة، كذلك لتحقيق للسيولة المرورية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن أعمال غلق تلك الفتحات استمرت منذ ساعات الليل المتأخرة أمس، وحتى صباح اليوم الإثنين.

وتم غلق الفتحات الواقعة عند جسري جامعة العرب ونادي الهدف، بالإضافة إلى فتحاتٍ عدة على مسافات متفاوتة في الطري.

وأصدر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي إحصائية بضحايا الحوادث المرورية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث استقبل المستشفى 27 حالة وفاة و656 مصابا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جنسيات عربية.

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