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المجلس البلدي ترهونة يجتمع بمحررين العقود

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ترهونة 07 أكتوبر 2019 (وال)- عقد عميد بلدية ترهونة عياد البيّ صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا ضم محررين العقود داخل نطاق البلدية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بصالة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي ترهونة، مناقشة العديد من المشاكل والعراقيل التي تُواجه المواطن، في بيع وشراء العقارات داخل البلدية، إلى جانب الاتفاق على آلية للحد من هذه المشاكل والعراقيل.

وطالب عميد البلدية محرري العقود ببذل مزيد من النظام، وإتباع الإجراءات، والتأكيد على الحرص على ما يستلزم القانون حفاظًا على ممتلكات المواطنين. (وال- ترهونة) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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