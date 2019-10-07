صحة المؤقتة تطالب بإجراءات عاجلة وفورية لاسترجاع جميع مقراتها

طالب، وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب كافة مسؤولي المرافق الصحية بالبلديات بتواصل مع الأجهزة الأمنية للعمل على ضرورة إخلاء المقرات التابعة لوزارة الصحة بالبلديات المملوكة للدولة الليبية التي تم الاعتداء عليها من قبل المواطنين أو التي تم استغلالها من قبل بعض الجهات الحكومية الأخرى .

وقال عقوب بحسب إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إنه “يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإخلاء أي عقارات أو أملاك أو أراضي يتم شغلها كمقرات إدارية وسكانية وهي ملك لوزارة الصحة وضرورة تسليمها لمسؤولي المرافق الصحية بالبلديات”.

وشدد عقوب “على مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات مخاطبة وزارة الصحة كتابيا” مؤكدا أنه سوف يجري اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار بشأن مخاطبة جهات الاختصاص لتنفيذ قرار الإخلاء.

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