عاجل .. القائد العام يلتقي أمراء محاور العاصمة طرابلس لبحث سيّر العمليات العسكرية

الرجمة 07 أكتوبر 2019 (وال)- استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر، أمراء محاور العاصمة “طرابلس”.

هذا وأطلّع القائد العام المشير خليفة حفتر على سيّر العمليات العسكرية، وإعطاء التعليمات والتوجيهات.

وأوصى القائد العام باستمرارية الانضباط العسكري داخل المؤسسة العسكرية.

وجدّد القائد العام تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين، والحفاظ على سلامة أرواحهم، والحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصًا في الممتلكات العامة للدولة الليبية. (وال- الرجمة) ر ت

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