مجلس الوزراء بالوفاق يؤكد على ضرورة إخلاء المدارس من النازحين

بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الثالث للعام الحالي “2019” م الذي عقده اليوم الاثنين أوضاع النازحين من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، والاشتباكات التي وقعت في الجنوب ومدينة مرزق .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على إخلاء المؤسسات التعليمية المتواجد فيها النازحين قبل بداية العام الدراسي2019 – 2020. والعمل على معالجة أوضاعهم عن طريق البلديات واللجان المشكلة بالخصوص بالتعاون مع المؤسسات الأهلية.

واتفق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون النازحين المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم”589″، لسنة 2019م وإضافة بعض الاختصاصات والمهام لمواكبة تطورات الملف، وإيلائه أهمية قصوى لمعالجته.

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