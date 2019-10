كشفت مصادر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الوفاق في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد التقى أمراء معركة طرابلس اليوم الاثنين وطالبهم بحماية المدنيين.

