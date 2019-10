قالت مديرية أمن منفذ أمساعد البري، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية بمنفذ السلوم سمحت بدخول سيارات الإسعاف القادمة من ليبيا بدون أية عوائق أو تعطيل.

وأوضح مكتب إعلام مديرية أمن منفذ أمساعد البري أن هذا القرار يسهل الحركة داخل المنفذ المصري مما يسمح بدخول سيارات الإسعاف بشكل فوري للأراضي المصرية.

The post مصر تسمح بدخول سيارات الإسعاف القادمة من ليبيا بدون تعطيل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية