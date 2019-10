التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز اليوم مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق.

وتطرق اللقاء الى الازمة الانسانية التي تعاني منها طرابلس والمنطقة الغربية جراء تعطيل مطار معيتقة وتم البحث في السبل المتاحة لإعادة فتح المطار بأسرع وقت ممكن.

