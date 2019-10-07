البعثة الأممية تبحث سبل إعادة فتح مطار معيتيقة

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز اليوم الاثنين وزير المواصلات ميلاد معتوق.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى الأزمة الانسانية التي تعاني منها طرابلس والمنطقة الغربية جراء تعطيل مطار معيتقة والبحث عن السبل المتاحة لإعادة فتح المطار بأسرع وقت ممكن.

وجرى إغلاق مطار معيتيقة سبتمبر الماضي بعد تعرضه للقصف كما تم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة.

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