«داخلية الوفاق» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للمهام الخاصة من معهد تدريب الشرطة بتاجوراء

احتفلت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بتخريج الدفعة الأولى من التدريب التخصصي في مجال المهام الخاصة بمعهد تدريب الشرطة في تاجوراء، مساء اليوم الإثنين، بحضور المفوض بالوزارة فتحي باشاغا ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير معهد التدريب التخصصي بالإدارة وعدد من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية وخبراء تدريب هذه الدفعة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية هنأ في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية خريجي الدفعة التي أطلق عليها «دفعة مخالب الصقر» والتي استمرت ثمانية أسابيع.

وأضافت أن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ثمن المجهودات التي يقوم بها المفوض بوزارة الداخلية وتشجيعه لإقامة مثل هذه الدورات التي من شأنها الرفع من كفاءة منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف والمجاهرة بالأمن من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتفالية تخللها عرض شريط مرئي يوضح التدريبات العملية التي تلقاها منتسبي هذه الدفعة والذين يبلغ عددهم 15 متدرباً. قبل أن يقدم بعدها أحد الخريجين شرحاً وافياً لعملية «مخالب الأسد» التي قامت بها المجموعة المدة الماضية للقبض على عصابة تمتهن النصب والسطو المسلح والحرابة.

وقدم المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومعهد تدريب الشرطة بتاجوراء وعدد من ضباط الوزارة بتوزيع شهادات التقدير على الخريجين والمدربين. كما قدم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية درعاً للمفوض بوزارة الداخلية نظير جهوده لما يقوم به من مجهودات تجاه رجال الشرطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا