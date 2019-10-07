في غارة من طائرة تركية مسيرة..مقتل 3 جنود من اللواء 106 وسلاح الجو يكثف غاراته

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن 3 جنود من اللواء 106 مجحفل قتلوا في محور الطويشة طرابلس خلال غارة جوية بواسطة طائرة مسيرة تركية.

وأضاف المصدر ان الطائرة المسيرة خرجت من قاعدة معيتيقة “الشق العسكري” واستهدفت آلية تابعة للقوات المسلحة الليبية مما أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة.

ولفت المصدر إلى أن عددا من المدونيين نشروا صور لتلك الطائرة بعد رصدهم لها وهي تحلق في سماء طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة.

وأفاد المصدر ان سرب من طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية نفذ سلسلة من الغارات الجوية على أهداف وتجمعات مسلحة.

ولفت المصدر إلى أن الغارات استهدفت أهداف متحركة ومعسكرات في جنوب طرابلس وأهداف مسلحة أخرى في مدينة غريان الطلعات الجوية مستمرة .

وأكد أن هذه الغارات غطاء جوي للقوات البرية المستمرة في المواجهات العنيفة في منطقة العزيزية والنتائج جدا مبشرة.

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