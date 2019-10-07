مقتل طبيب و إصابة مسعفين إثنين جراء قصف جنوب طرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم مقتل طبيب وإصابة مسعفين إثنين جراء قصف منطقة جنوب طرابلس.

وأكد مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” مقتل الطبيب سامر سليمان السباعي وإصابة مسعف تابعين لفرقة دعم المستشفيات الميدانية بمنطقة الطويشه مضيفة أنه أصيب أيضا مسعف تابع للمستشفى الميداني الزهراء بجروح متوسطة نتيجة شظايا تعرض لها جراء قصف جوي

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا