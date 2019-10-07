صحة الوفاق تبحث مع المنظمات الدولية تحسين الرعاية الطبية بالبلديات

عقدت مديرة أدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة أسماء ابعيرة اجتماعاً تشاورياً بالبيضاء مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الاحمر الدولي.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديون وزارة الصحة بحث عددا من القضايا والمواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي الليبي والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك من خلال زيادة الدعم والمساندة، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الطبية لضمان تحسين الإجراءات المتخذة ومواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا..

كما ناقش الحاضرون آليه تحسين جودة الأداء والحاجة لتسليط الضوء والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء ليبيا لتفعيل وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية وتعزيز التخطيط للنظام الصحي والحفاظ على تنمية القدرات في القطاع الصحي .

كما تطرق الاجتماع لمناقشة آلية النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الاولية بالبلاد والمضي قدماً مع كافة الشركاء ليبيا في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة المختبرات بوزارة الصحة عقيلة حويل والمدير المساعد لإدارة المستشفيات رياض الخزعلي وعدد من مديري المكاتب وموظفي ادارة التعاون الدولي.

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