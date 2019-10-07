المتحدث باسم “بركان الغضب”: الحرب حربنا ولا مكان للقلوب الضعيفة

قال عبد المالك المدني، المتحدث باسم الإعلام الحربي بـ”عملية بركان الغضب”: “لا مكان هنا للقلوب الضعيفة والمرتجفة.. مستمرين لتحقيق النصر المبين”.

وأفاد المدني، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أنهم هم الجهة الغالبة في المعركة، قائلا: “الحرب حربنا وسننتصر بإذن الله.. الوضع ليس صعب كما يروجه البعض”.

ودعا المدني مؤيدي الوفاق “فقط عليكم بالصبر والدعاء واتركوا الشباب في الميادين يقدمون ملاحم بطولية ضد الانقلابين.. سيهزم الجمع ويولون الدبر”، وفقا لتعبيره.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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