الثني والصالحين عبد النبي يبحثان تنفيذ مشاريع بلدية طبرق

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الاثنين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية طبرق، خلال اجتماعه مع عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع، منها مشروع توصيل خط النهر الصناعي اجدابيا – طبرق، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع في القريب العاجل، ومشروع تنفيذ مصفاة طبرق الجديدة.

ووافق رئيس الوزراء على إنشاء فرع لأكاديمية الدراسات العليا، وتشكيل لجنة أزمة لمتابعة مشاريع طبرق وكيفية وضع الحلول النهائية لأزمة المياه، ووضع الحلول لمرتبات الشركات العامة وشركة التحلية.

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