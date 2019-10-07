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بوشحمة: قتلنا 50 من عناصر حفتر وصدينا هجومهم في الطويشة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال القيادي في مدينة صراتة وآمر غرفة العمليات الميدانية في طرابلس التابعة للرئاسي أحمد أبوشحمة بأن مسلحيهم قتلوا نحو 50 ممن وصفهم بـ”عناصر حفتر” (القوات المسلحة الليبية).
 
بوشحمة زعم في تصريح لشبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بأنهم قد أحبطوا هجوم شنته القوات المسلحة مدعومةممن وصفهم بـ”المرتزقة” على محور الطويشة.
 
كما إدعى بوشحمة في ختام تصريحاته بأن مسلحيهم قد استولوا على 4 آليات عسكرية ودمروا 5 أخريات حسب قوله.
 
يشار إلى أن تصريحات بوشحمة تأتي بعد تعرض مسلحيهم لغارات مكثفة من مدينة سرت شرقاً وصولاً إلى مدينة غريان غرباً مروراً بمحاور جنوب طرابلس تبعه هجوم بري كبير على منطقة العزيزية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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