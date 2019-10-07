بوشحمة: قتلنا 50 من عناصر حفتر وصدينا هجومهم في الطويشة

ليبيا – قال القيادي في مدينة صراتة وآمر غرفة العمليات الميدانية في طرابلس التابعة للرئاسي أحمد أبوشحمة بأن مسلحيهم قتلوا نحو 50 ممن وصفهم بـ”عناصر حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

بوشحمة زعم في تصريح لشبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بأنهم قد أحبطوا هجوم شنته القوات المسلحة مدعومةممن وصفهم بـ”المرتزقة” على محور الطويشة.

بوشحمة زعم في تصريح لشبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بأنهم قد أحبطوا هجوم شنته القوات المسلحة مدعومةممن وصفهم بـ”المرتزقة” على محور الطويشة.

كما إدعى بوشحمة في ختام تصريحاته بأن مسلحيهم قد استولوا على 4 آليات عسكرية ودمروا 5 أخريات حسب قوله.

كما إدعى بوشحمة في ختام تصريحاته بأن مسلحيهم قد استولوا على 4 آليات عسكرية ودمروا 5 أخريات حسب قوله.