انطلاق دورات تدريبية بمديرية أمن اجدابيا

نظم قسم التدريب بمديرية أمن اجدابيا دورتين تدريبيتين، الأولى في قيادة الدراجات النارية وتستهدف عشرة متدربين، والثانية دورة للمجندين الجدد لصالح المديرية، وتستهدف ثلاثمئة وخمسة وستين مجندا، بحيث يتم تدريبهم بنظام اليوم الطويل.

وقال رئيس حركة السير والبوابات بقسم المرور اجدابيا الرائد السنوسي الشترة لقناة ليبيا، إن دورة قيادة الدراجات النارية تهدف إلى إعداد كوادر جديدة، لتولي مهام خدمات السير والمراسم والاحتفالات.

كما أوضح رئيس قسم التدريب بالمديرية النقيب عمر اشويقي لقناة ليبيا، أن دورة تدريب المستجدين تهدف للوصول إلى الضبط والربط والاحترام المتبادل بين الرتب.

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