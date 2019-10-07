معتوق ووليامز يناقشان إجراءات البعثة الأممية لإعادة تشغيل مطار معيتيقة

اجتمع المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، المهندس ميلاد معتوق، مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز لمناقشة الإجراءات المتخدة من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء معتوق ووليامز خصص «لمناقشة الإجراءات المتخذة من طرف البعثة الأممية والمجتمع الدولي بشأن إعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن ومنع الاعتداء عليه لكونه مرفقا مدنيا يقدم خدمة طيران لكافة الليبيين بما في ذلك نقل المرضى، وكذلك شحن السلع والبضائع اللازمة للسوق الليبي، حيث يعد مطار معيتيقة المنفذ الجوي الدولي الأكثر استخداما في الخصوص».

وأضاف مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات أن اللقاء تناول أيضا «دور الأمم المتحدة لمساعدة الطيران المدني الليبي، من حيث مواجهة الحظر الجوي الأوروبي المفروض على الطائرات الليبية وأيضا المساعدة في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للرفع من كفاءة العاملين بقطاع المواصلات والنقل بشكل عام».

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن اللقاء «تطرق إلى الأزمة الإنسانية التي تعاني منها طرابلس والمنطقة الغربية جراء تعطيل مطار معيتقة وتم البحث في السبل المتاحة لإعادة فتح المطار بأسرع وقت ممكن».

يشار إلى أن مصلحة الطيران المدني اضطرت لوقف الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي الواقع شرق العاصمة طرابلس وتحويلها إلى مطار مصراتة الدولي منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد تكرار تعرضه للقصف الجوي في ظل استمرار الحرب في طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا