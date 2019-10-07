مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، عن مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين، بجروح متوسطة نتيجة شظايا جراء قصف جوي على منطقة الطويشة.

وقال المركز في بيان اليوم، «ارتقى إلى درب قوافل شهداء العمل الإنساني الطبيب سامر سليمان السباعي»، لافتا إلى «إصابة مسعف تابع لفرقة دعم المستشفيات الميدانية بمنطقة الطويشة، كما أصيب مسعف تابع للمستشفى الميداني الزهراء، بجروح متوسطة نتيجة شظايا جراء قصف جوي».

بالصور.. الإسعاف: إصابة 6 أشخاص في قصف على نادي الفروسية بجنزور أغلبهم أطفال

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ، أعلن أمس عن إصابة 6 حالات في قصف جوي على نادي الفروسية بجنزور، أغلبهم أطفال.

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