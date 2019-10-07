حرص ألماني لضمان نجاح “مؤتمر برلين”

بعد مطالبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضرورة وجود ضمانات لنتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، رأى عضو التكتل المدني الديمقراطي خالد الترجمان أن ألمانيا حريصة على إنجاح المؤتمر بخلاف مؤتمري باريس وباليرمو السابقين.

وأضاف الترجمان في مداخلة مع برنامج “LIVE” عبر “218NEWS”، الاثنين، أن برلين تبحث عن ضمانات دولية خاصة من جانب الولايات المتحدة للضغط على الأطراف الليبية حتى تقوم بتنفيذ نتائج المؤتمر المزمع عقد المدة القادمة.

ولفت الترجمان إلى أن الوضع في ليبيا لا بد أن يحسم سواء من خلال العملية العسكرية أو بطريقة سلمية يتم من خلالها انضمام التشكيلات إلى القوات المسلحة.

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